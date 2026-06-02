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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 14-Jähriges Kind von unbekanntem Mann geschlagen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.06.2026, gegen 16.45 Uhr kam es in einer Stadtbahn der Linie 4 im Bereich der Haltestelle Johanneskirche in Fahrtruchtung Vauban zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 14-jährigen Jungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein männlicher Fahrgast beim Einsteigen in die Stadtbahn über den Tretroller des Kindes gestolpert sein. In der Folge habe der Mann den Jungen mit der Faust auf die linke Schulter geschlagen.

Der 14-Jährige verspürte Schmerzen, trug jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen keine sichtbare Verletzungen davon.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - schwarze Haare
   - korpulent
   - rotes T-Shirt
   - grauer Rucksack

Angaben zu Alter und Größe liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur gesuchten Person geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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