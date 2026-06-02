POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Kfz-Werkstatt

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 18.20 Uhr, wurde der Feuerwehr eine schwarze Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Bühlstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Rauch aus einem Nagelstudio stammte. Um in das Gebäude zu gelangen musste die Feuerwehr die Tür gewaltsam öffnen. Im Inneren des Gebäudes wurde offenkundig, dass es sich nicht um einen Vollbrand handelte, sondern im ...

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