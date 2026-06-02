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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Kfz-Werkstatt

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 29.05.2026, 12.15 Uhr bis Montag, 01.06.2026, 08.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Tür aufzuhebeln, um in die Büroräumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Straße "Unterbaselweg" zu gelangen. Nach Sachlage gelang es der Täterschaft nicht die Tür zu öffnen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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