POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Kfz-Werkstatt
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 29.05.2026, 12.15 Uhr bis Montag, 01.06.2026, 08.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Tür aufzuhebeln, um in die Büroräumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Straße "Unterbaselweg" zu gelangen. Nach Sachlage gelang es der Täterschaft nicht die Tür zu öffnen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.
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