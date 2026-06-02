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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 22.05.2026, bis Sonntag, 
31.05.2026, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine 
Tür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Poststraße. Das
Haus wurde von der Täterschaft durchsucht. Über das Diebesgut liegen 
hier noch keine Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. 

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! 

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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