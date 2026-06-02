POL-FR: Weil am Rhein: Brand in Nagelstudio
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 18.20 Uhr, wurde der Feuerwehr eine schwarze Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Bühlstraße mitgeteilt.
Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Rauch aus einem Nagelstudio stammte. Um in das Gebäude zu gelangen musste die Feuerwehr die Tür gewaltsam öffnen. Im Inneren des Gebäudes wurde offenkundig, dass es sich nicht um einen Vollbrand handelte, sondern im linken Teil des Erdgeschosses brannte. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der betroffene Teil des Brandobjektes ist nicht bewohnt. Es wurden keine Personen verletzt. Wie es zu dem Brand kam ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell