Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl von Pedelec aus Keller

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 31.05.2026 auf Montag, 01.06.2026, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Art und Weise in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Feerstraße in Brombach. Im Keller wurden drei Kellerabteile aufgebrochen. Über das Diebesgut aus den Kellerabteilen liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Des Weiteren wurden im Fahrradkeller von drei Fahrrädern die Schlösser aufgebrochen. Ein Pedelec der Marke Kettler wurde entwendet. Ein weiteres wurde im Flur zur Tiefgarage stehen gelassen. Das dritte Fahrrad verblieb im Fahrradkeller. Vielleicht fühlte sich die Täterschaft bei der Tatausführung auch gestört.

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