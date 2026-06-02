Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unfallflucht auf Parkplatz von Non-Food-Discounter - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.06.2026, gegen 14.25 Uhr, wurde die linke Fahrzeugseite eines VW Passat von einem anderen Fahrzeug stark beschädigt. Der VW Passat stand nur für kurze Zeit auf dem Parkplatz eines Non-Food-Discounters in der Schaffhauser Straße. Der Sachschaden an dem VW Passat wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Jestetten erhofft sich Hinweise von Zeugen, da zum Unfallzeitpunkt reger Kundenverkehr auf dem Parkplatz geherrscht haben soll. Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug nimmt der Polizeiposten während den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07745 925820 entgegen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefonnummer 07751 8316-531, nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

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