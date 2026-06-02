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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfallflucht in der Andelsbachstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 08.30 Uhr bis 13.10 Uhr, wurde die linke Fahrzeugseite eines geparkten grünen Peugeot 308 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Peugeot stand auf einem Parkplatz gegenüber einem Spielplatz in Höhe der Andelsbachstraße 20. Der Sachschaden an dem Peugeot wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Laufenburg sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Das gesuchte Fahrzeug könnte eine helle Farbe gehabt haben. Der Polizeiposten ist während den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07763 92880 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefonnummer 07761 934-0, nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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