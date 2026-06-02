POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Gärtnerei

Freiburg (ots) - Am Montag, 01.06.2026, gegen 21.05 Uhr, stellte eine Polizeistreife ein Feuer im Bereich des Schäfigweges in Ehrsberg fest. Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass Kartonagen verbrannt wurden. An der Feuerstelle konnte niemand angetroffen werden. Der Abstand der Feuerstelle zu dem Waldrand betrug etwa 10 Meter. Die Feuerwehr wurde für ...

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