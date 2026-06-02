POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Gärtnerei
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 31.05.2026, 19.00 Uhr bis Montag, 01.06.2026, 07.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster Zutritt in eine Gärtnerei in der Hauptstraße. Aus dem Verkaufsraum wurde Bargeld entwendet.
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