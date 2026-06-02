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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Motorradfahrer nach Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 13.15 Uhr befuhr eine Autofahrerin die Merzhauser Straße von Merzhausen kommend in Fahrtrichtung Innenstadt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich vor ihr weitere Fahrzeuge. Zudem waren auf dem Radweg am rechten Fahrbahnrand mehrere Fahrradfahrer unterwegs. In diesem Zusammenhang überholte ein von hinten herannahender Motorradfahrer in gefährlicher Weise rechts zwischen dem Fahrzeug der Autofahrerin und den dort fahrenden Radfahrern.

Offenbar geschah das Überholmanöver mit nur geringem Seitenabstand zu den Fahrradfahrern, sodass diese beinahe gestreift wurden.

Im weiteren Verlauf setzte der Motorradfahrer seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. An der Kreuzung zur Lorettostraße näherte er sich der dortigen Ampelanlage und überfuhr den Kreuzungsbereich trotz Rotlicht zeigender Ampel.

Hierbei zeigte der Motorradfahrer mit ausgestrecktem Arm den Mittelfinger.

Bei dem Motorrad soll es sich um eine Aprilia in den Farben Schwarz, Weiß und Rot gehandelt haben. Möglicherweise verfügte das Fahrzeug über einen Hubraum von 125 Kubikzentimetern. Zu dem amtlichen Kennzeichen sowie zum Fahrer liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere werden Radfahrer gebeten, sich zu melden, die durch das Fahrverhalten des Motorradfahrers gefährdet wurden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761 882-4421 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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