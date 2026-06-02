PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Betrunken am Steuer

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 01.06.2026, gegen 19:15 Uhr wurde dem Polizeirevier Titisee-Neustadt durch einen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass ein Fahrzeug in Schlangenlinien fahrend auf der B315 in Richtung Lenzkirch-Saig unterwegs sei. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizeibeamten konnte beim 32-jährigen Autofahrer mittels eines Atemalkoholtests die Beeinflussung von alkoholischen Genussmitteln von rund 2 Promille festgestellt werden. Der Mann wurde zur Blutentnahhme in eine Klinik verbracht, der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten und der Führerschein beschlagnahmt. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg zu.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 15:58

    POL-FR: Freiburg: Trickbetrug - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 31.05.2026, gegen 7.50 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Opfinger Straße/Rankackerweg zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 61-jährigen Fußgängerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Frau von den Insassen eines dunklen Pkw angesprochen. Eine bislang unbekannte Frau auf der Rückbank des Fahrzeugs täuschte dabei einen Notfall vor. In der Annahme, Hilfe leisten zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren