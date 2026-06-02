Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Betrunken am Steuer

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 01.06.2026, gegen 19:15 Uhr wurde dem Polizeirevier Titisee-Neustadt durch einen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass ein Fahrzeug in Schlangenlinien fahrend auf der B315 in Richtung Lenzkirch-Saig unterwegs sei. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizeibeamten konnte beim 32-jährigen Autofahrer mittels eines Atemalkoholtests die Beeinflussung von alkoholischen Genussmitteln von rund 2 Promille festgestellt werden. Der Mann wurde zur Blutentnahhme in eine Klinik verbracht, der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten und der Führerschein beschlagnahmt. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg zu.

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