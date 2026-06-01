POL-FR: Aitern: Motorradfahrer kommt von Kreisstraße ab und fällt Böschung hinunter - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 27.05.2026, bis Sonntag, 31.05.2026, hebelte eine unbekannte Täterschaft die Eingangstür einer Schule an der Bundesstraße in Atzenbach auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Gebäude betrieb die unbekannte Täterschaft Vandalismus. Unter anderem wurden Klassenzimmer verwüstet. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Medienrückfragen bitte an: Thomas ...

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