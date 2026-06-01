POL-FR: Aitern: Motorradfahrer kommt von Kreisstraße ab und fällt Böschung hinunter - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße 6341 von Obbermulten kommend in Richtung Wieden, rutsche in einer Kurve mit seinem Motorrad weg und stürzte. Im weiteren Verlauf fiel er eine Böschung hinunter. Mit schweren Verletzungen wurde er mittels Rettungshubschrauber in eine Uniklinik verflogen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
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