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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Vandalismus in Schule in Atzenbach

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 27.05.2026, bis Sonntag, 31.05.2026, hebelte eine unbekannte Täterschaft die Eingangstür einer Schule an der Bundesstraße in Atzenbach auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Gebäude betrieb die unbekannte Täterschaft Vandalismus. Unter anderem wurden Klassenzimmer verwüstet. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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  • 01.06.2026 – 15:28

    POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Bistro im Rheinpark

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 31.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 08.20 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in ein Bistro im Rheinpark zu gelangen. Aus den Räumlichkeiten des Bistros wurde aus Kassen Bargeld entwendet. Ebenso wurden Büroräume angegangen und daraus ebenfalls Bargeld entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

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