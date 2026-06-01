Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Zwei Motorräder kollidieren auf einer Kreisstraße - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 11.40 Uhr, kollidierten auf der Kreisstraße 6350, beim Steinbruch, zwei Motorräder miteinander.

Ein 39-jähriger Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße und soll nach bisherigen Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, wo er seitlich mit einer entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrerin kollidierte. Der 39-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Die 19-Jährige stürzte ebenfalls und kam in einer Grünfläche zum Liegen. Die 19-Jährige wurde schwer verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in eine Uniklinik verflogen. Der 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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