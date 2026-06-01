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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Zwei Motorräder kollidieren auf einer Kreisstraße - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 11.40 Uhr, kollidierten auf der Kreisstraße 6350, beim Steinbruch, zwei Motorräder miteinander.

Ein 39-jähriger Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße und soll nach bisherigen Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, wo er seitlich mit einer entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrerin kollidierte. Der 39-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Die 19-Jährige stürzte ebenfalls und kam in einer Grünfläche zum Liegen. Die 19-Jährige wurde schwer verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in eine Uniklinik verflogen. Der 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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