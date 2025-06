BPOL NRW: Schnelle Reaktion rettet Leben - Bundespolizisten beleben 24-Jährige wieder

Essen (ots) - Am Montagnachmittag (23. Juni) stellte ein Zugbegleiter im ICE 200 (Karlsruhe HBF - Hamburg Altona) einen Mann ohne Fahrschein fest. Die Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof regte ein beschleunigtes Verfahren bei der Staatsanwaltschaft an. Gegen 14:00 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Beamten, da er einen Fahrgast feststellte, welcher kein Ticket vorzeigte und sich nicht auswies. Der ...

