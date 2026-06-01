Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 16.00 Uhr, sollte ein Fahrer eines Motorrollers in der Baumgartner Straße kontrolliert werden, da er zuvor zwei an einem Fußgängerüberweg wartende Pkws verbotswidrig überholte. Zunächst hielt der Rollerfahrer an, entzog sich dann aber der Kontrolle durch Flucht über den mit Halbschranken geschlossenen Bahnübergang und flüchtete über die Weinbrennerstraße. Am Fußgängerüberweg beim Polizeirevier hätten Passanten zurückweichen müssen, um nicht von dem Rollerfahrer gefährdet zu werden. Der Rollerfahrer bog nach links in die Teichstraße ein, welche aufgrund einer Baustelle aktuell gesperrt ist. Dem Rollerfahrer gelang die Flucht über den Gehweg, wo er vier Fußgänger gefährdet haben soll.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Motorroller geben können. Auch mögen sich bitte Passanten bei dem Polizeirevier melden, welche durch die Fahrweise des Rollerfahrer womöglich gefährdet wurden.

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