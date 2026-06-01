PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 16.00 Uhr, sollte ein Fahrer eines Motorrollers in der Baumgartner Straße kontrolliert werden, da er zuvor zwei an einem Fußgängerüberweg wartende Pkws verbotswidrig überholte. Zunächst hielt der Rollerfahrer an, entzog sich dann aber der Kontrolle durch Flucht über den mit Halbschranken geschlossenen Bahnübergang und flüchtete über die Weinbrennerstraße. Am Fußgängerüberweg beim Polizeirevier hätten Passanten zurückweichen müssen, um nicht von dem Rollerfahrer gefährdet zu werden. Der Rollerfahrer bog nach links in die Teichstraße ein, welche aufgrund einer Baustelle aktuell gesperrt ist. Dem Rollerfahrer gelang die Flucht über den Gehweg, wo er vier Fußgänger gefährdet haben soll.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Motorroller geben können. Auch mögen sich bitte Passanten bei dem Polizeirevier melden, welche durch die Fahrweise des Rollerfahrer womöglich gefährdet wurden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 15:18

    POL-FR: Gemarkung Lörrach: Falschfahrer auf Autobahn A 98 unterwegs - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 29.05.2026, gegen 23.35 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw die Autobahn A 98 zwischen den Anschlussstellen Lörrach Ost und Kandern in Fahrtrichtung Weil am Rhein in entgegengesetzter Richtung. Hierbei soll es zu mindestens zwei Beinaheunfällen gekommen sein. Die Geschädigten konnten dem entgegenkommenden Pkw noch ausweichen. Eine ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 15:13

    POL-FR: Bad Säckingen: Tagsüber versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 15.45 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Tür eines Lebensmittelgeschäftes in der Glarnerstraße aufzudrücken beziehungsweise aufzuhebeln. Nachdem der Unbekannte die Tür ein Stück weit öffnen konnte, löste die Alarmanlage aus. Der Unbekannte ging auf einem dunklen Pedelec flüchtig. Eine Fahndung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren