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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kollision zwischen Kleinkraftrad und Pkw - ein Leichtverletzter
ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.05.2026, gegen 16.45 Uhr, kam es in der Giessenstraße zu einer Kollision zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw.

Der 17-jähriger Fahrer des Kleinkraftrades befuhr mit einem 17-jährigen Mitfahrer die Giessenstraße in östliche Richtung. Er beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Pkw, welcher seinerseits im Begriff war nach links von der Giessenstraße in eine Tiefgarage einzufahren, links zu überholen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In der Folge wurde das Kleinkraftrad mit beiden darauf befindlichen Personen nach links abgewiesen und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde leicht verletzt. Der Mitfahrer, welcher nach Sachlage keinen Schutzhelm trug, wurde schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zudem steht der 17-jährige Fahrer in Verdacht nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein und unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Kleinkraftrad geführt zu haben. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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