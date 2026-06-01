Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Vorfahrtsverletzung auf der Landstraße - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.05.2026, gegen 10.20 Uhr, kam es auf der Landstraße 151 zu einer Vorfahrtsverletzung.

Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kreisstraße 6532 aus Richtung Görwihl - Engelschwand kommend. An der Kreuzung zur Landstraße 151 übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 69-jährige Pkw-Fahrerin. Dies befuhr die Landstraße von Todtmoos kommend in Richtung Herrischried. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkws. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Die beteiligten Pkws mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei waren auch die Straßenmeisterei sowie eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell