Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Brand eins Gebüsches an der Bundesstraße 161

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, kurz nach 01.00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein brennendes Gebüsch neben der Bundesstraße 161, unweit der Abzweigung zu der Straße "Untere Riedäcker", mitgeteilt. Als erste Einsatzkräfte traf eine Streife der Polizei ein und begann mit einem Feuerlöscher die erste Brandbekämpfung. Die Feuerwehr konnten den Brand gänzlich ablöschen. Eine mögliche Brandursache ist hier nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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