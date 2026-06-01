Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Pkw rutscht unter landwirtschaftlichen Anhänger - Pkw-Fahrer flüchtet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.05.2026, gegen 08.00 Uhr, rutsche ein Kleinwagen unter einen landwirtschaftlichen Anhänger. Der Fahrer einer Zugmaschine befuhr mit einem landwirtschaftlichen Anhänger die Landstraße 164 und bog nach rechts auf die Landstraße 163 in Richtung Dettighofen ab. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße 163 von Riedern a.S. kommend in Richtung Dettighofen. Als sich die Zugmaschine mit dem Anhänger beinahe komplett auf der Landstraße 163 befand fuhr der Pkw fast ungebremst in die linke Seite des Anhängers und rutsche unter diesen. Der Pkw-Fahrer sei sofort ausgestiegen, habe die Kennzeichen an dem Pkw entfernt und sei in Richtung Grenzübergang geflüchtet. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Im Nachgang konnte ein 21-Jähriger als tatverdächtiger Fahrer ermittelt werden.

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