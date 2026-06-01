POL-FR: Waldshut-Tiengen: Farbschmierereien an Schule in Tiengen

Freiburg (ots) - Am Sonntagnachmittag, 31.05.2026, gegen 15 Uhr kam es in der Steinbuckstraße in Emmendingen-Wasser zu einem Gebäudebrand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand und stand in der Folge in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Emmendingen waren um 16.20 Uhr abgeschlossen. Die Bewohner konnten das Anwesen selbstständig verlassen und blieben ...

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