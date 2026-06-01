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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Farbschmierereien an Schule in Tiengen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 22.05.2026 bis Mittwoch 27.05.2026, besprühte eine unbekannte Täterschaft eine Fassade einer Schule in der Sudetenstraße mit kaum entzifferbaren Schriftzeichen in schwarzer Farbe. Zudem wurde ein Sicherheitsglas eines Schildes eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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