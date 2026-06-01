POL-FR: Waldshut-Tiengen: Farbschmierereien an Schule in Tiengen
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 22.05.2026 bis Mittwoch 27.05.2026, besprühte eine unbekannte Täterschaft eine Fassade einer Schule in der Sudetenstraße mit kaum entzifferbaren Schriftzeichen in schwarzer Farbe. Zudem wurde ein Sicherheitsglas eines Schildes eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.
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