Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Bei Gartenarbeiten entwendet Unbekannter Bargeld aus Haus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.05.2026, gegen 10.30 Uhr, befand sich eine 81-jährige Frau in ihrem Garten in der Kreuzmattstraße, als sie von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt wurde. Dies nutzte wohl ein zweiter Unbekannter aus und begab sich durch die offenstehende Haustüre in das Haus der 81-Jährigen. Im Haus durchsuchte er mehrere Schubladen und entwendet aufgefundenes Bargeld sowie eine Geldbörse. Der Unbekannte verließ das Haus über die Terrassentür und flüchtete zusammen mit dem anderen Unbekannten. Beim Verlassen des Hauses wurde der eine Unbekannte von einer Nachbarin beobachtet, welche die Polizei informierte. Eine Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg.

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