Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Alt-Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Nachmittag des 23.04.2026 gegen 16:19 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Gersweilerstraße und Deutschmühlental zu einem Verkehrsunfallgeschehen, bei welchem ein Fahrzeug die Vorfahrt des Geschädigten missachtete und dieser hiernach verunfallte.

Bei dem Verursacher soll es sich um einen blauen Kleinwagen der Marke Toyota aus Saarbrücken gehandelt haben, welcher sich im Anschluss unerlaubt in Richtung Goldene Bremm entfernte.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Ereignis und zum flüchtigen Beteiligten machen können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt über die Telefonnummer 0681/9321-233 oder per E-Mail pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de in Verbindung.

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