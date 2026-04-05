Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Bad Dürkheim (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Samstag, 04.04.2026 gegen 17:50 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Transporter in der Kaiserslauterer Straße. Der verantwortliche Fahrer konnte schließlich kurze Zeit später durch die herbeigeeilten Beamten in Hausen einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten die Beamten den Grund für das auffällige Fahrverhalten des 37-jährigen schnell feststellen. Ein Atemalkoholtest brachte nämlich über 1,4 Promille zu Tage. Dem Fahrzeugführer wurde folglich die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

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