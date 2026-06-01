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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Unfallflucht auf der Bundesstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine unbekannte Fahrerin oder ein Fahrer befuhr am Sonntag, 31.05.2026, zwischen 01.00 Uhr bis 01.45 Uhr, mit einem grauen Audi A 6 die Bundesstraße 27 zwischen Jestetten und Lottstetten. Nach Sachlage kam der Pkw in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Der Pkw schleuderte über die Fahrbahn und kam auf der gegenüberliegenden Seite auf der parallel verlaufenden Industriestraße zum Stehen. Danach wurde der stark beschädigte Audi auf einem nahegelegenen Parkplatz in Lottstetten abgestellt und die Kennzeichen des Pkws mitgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Audi weder zugelassen noch versichert. Der Sachschaden an dem Audi wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an der Schutzplanke kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8316 531, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Benutzer des Audis geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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