Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke am Wochenende mehrfach im Einsatz - Sieben weitere Einsätze am Samstag und Sonntag

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Herdecke (ots)

Für die Feuerwehr Herdecke verlief das Wochenende nach dem anstrengenden Unwettereinsatz am Freitag weiter arbeitsreich. Neben technischen Hilfeleistungen standen auch mehrere Tierrettungen sowie Unterstützungen für den Rettungsdienst auf dem Einsatzplan.

Bereits am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr um 7:11 Uhr zur Mühlenstraße alarmiert. Dort befand sich eine Entenfamilie in einer Notlage. Die Tiere konnten durch die Einsatzkräfte eingefangen und anschließend wieder sicher in die Freiheit entlassen werden.

Um 9:54 Uhr wurde die Feuerwehr gemeinsam mit der Polizei zu einer hilflosen Person hinter einer Wohnungstür im Ortsteil Kirchende angefordert. Nach dem Öffnen der Wohnung musste die Person leider verstorben aufgefunden werden.

Am späten Nachmittag erfolgte um 17:41 Uhr eine besondere Tierrettung auf Anforderung des Ordnungsamtes. Durch den Aufbau eines Gerüstes an einem Firmengebäude konnten Mauersegler, eine besonders geschützte Vogelart, ihre Brut- und Nistplätze nicht mehr erreichen. In Abstimmung mit dem Ordnungsamt verschoben die Einsatzkräfte das auf Traufhöhe angebrachte Schutznetz des Gerüstes, sodass die Tiere wieder Zugang zu ihren Nestern erhielten. Das Ordnungsamt wird gemeinsam mit der Firma Idealspaten sowie dem NABU eine dauerhafte Lösung erarbeiten.

Insbesondere war die Feuerwehr am Sonntagmorgen gefordert: Hier setzte sich die Einsatzserie fort. Um 7:49 Uhr wurde die Feuerwehr zur Straße "Am Berge" alarmiert. Hier sollte Wasser aus einer Deckenlampe laufen. Aufgrund einer verstopften Regenwasserleitung auf einem Balkon drang Wasser in eine Kellerwohnung ein. Die Einsatzkräfte unterstützten bei den erforderlichen Maßnahmen.

Nur kurze Zeit später, um 8:19 Uhr, rückte die Feuerwehr zur Attenbergstraße aus. Dort war ein Kanalgully verstopft, sodass sich Wasser auf der Fahrbahn sammelte. Der Ablauf wurde gereinigt und das Wasser konnte wieder ordnungsgemäß abfließen.

Darüber hinaus unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst um 8:42 Uhr bei einer Tragehilfe in der Straße Am Semberg. Die Einsatzkräfte halfen dabei, einen Patienten aus einer Wohnung zum bereitstehenden Rettungswagen zu transportieren.

Im Bereich des Herdecker Baches wurde um 9:06 Uhr anschließend eine Ölspur festgestellt. Die Verunreinigung wurde mit Bioversal behandelt und neutralisiert. Zusätzlich stellten die Einsatzkräfte Ölwarnschilder auf, um Verkehrsteilnehmer auf die Gefahrenstelle aufmerksam zu machen.

Grundausbildung gestartet und Wertschätzung der Bürgermeisterin

Neben den Einsätzen lief am Samstag auch die Ausbildung der diesjährigen Grundausbildung weiter. Diese wird gemeinsam von den Feuerwehren Herdecke, Gevelsberg, Ennepetal und Schwelm durchgeführt. Der Ausbildungstag fand in Herdecke statt. Auf dem Stundenplan stand das Thema Einsatzrecht. Dabei wurden die angehenden Feuerwehrangehörigen unter anderem in den rechtlichen Grundlagen des Feuerwehrdienstes, den Befugnissen im Einsatz sowie den Rechten und Pflichten der Einsatzkräfte geschult.

Bürgermeisterin Iris Stalzer erschien am Samstagmorgen persönlich bei der Herdecker Feuerwache und dankte den Einsatzkräften für den unermüdlichen Einsatz am Freitag. Sie wurde vom Einsatzführungsdienst Hans-Jörg Möller, der Freitag Einsatzleiter war, und vom stellv. Leiter der Feuerwehr umfassend über das Einsatzgeschehen informiert. Die Feuerwehr freute sich über diese Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit.

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