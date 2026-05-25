Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke bei überschlagenem PKW und Katze in Notlage über Pfingsten im Einsatz

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Herdecke (ots)

Für die Feuerwehr Herdecke verlief das Pfingstwochenende arbeitsreich, größere Schadenslagen blieben jedoch aus.

Am Freitag wurde die Feuerwehr zum Friedrich-Harkort-Gymnasium alarmiert. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Kochdämpfe in der Cafeteria hatten den Alarm ausgelöst, ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Am Samstag ging es um 13:46 Uhr zu einer gemeldeten Ölspur in den Bereich "Im Schiffswinkel". Der betroffene Streckenabschnitt wurde kontrolliert, eine konkrete Gefahrenlage konnte jedoch nicht festgestellt werden, sodass der Einsatz ohne weitere Maßnahmen beendet wurde.

Am Abend folgte um 19:23 Uhr die Meldung Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf der Wittener Landstraße. Ein Pkw war aus Richtung Witten kommend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und kam rund 20 Meter unterhalb der Straße in einem Waldstück zum Stillstand. Entgegen der ersten Meldung waren die beiden Insassen nicht eingeklemmt und konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden zunächst von Ersthelfern betreut und anschließend durch den Rettungsdienst versorgt. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr kontrollierte das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsmittel und klemmte die Batterie ab. Die Unfallstelle wurde gemeinsam mit der Polizei abgesichert, im Anschluss erfolgte eine grobe Reinigung der Fahrbahn. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Am Sonntag wurde die Feuerwehr um 19:49 Uhr zu einer "Person hinter Tür" alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung und übergaben die betroffene Person anschließend an den Rettungsdienst.

Am heutigen Montagmorgen wurde die Feuerwehr zudem in die Marktgasse alarmiert. Dort befand sich eine Katze in einer schwer zugänglichen Dachkehle. Über die Drehleiter wurde die Lage erkundet und mit einfachen Mitteln eine Zugangsöffnung geschaffen. Anschließend konnte die Katze über eine Tragbare Leiter gerettet und unverletzt an die Besitzerin übergeben werden.

"Es war ein für ein langes Wochenende typisches Einsatzaufkommen mit mehreren technischen Hilfeleistungen und kleineren Lagen. Größere Schadensereignisse blieben glücklicherweise aus" so ein Feuerwehrsprecher.

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