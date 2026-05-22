Feuerwehr Herdecke

FW-EN: SüdkreisborussEN spenden für die Feuerwehrsalamander - Fanclub aus dem EN-Kreis unterstützt Herdecker Kinderfeuerwehr

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Herdecke (ots)

Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke konnte sich kürzlich über eine großzügige Geldspende der "SüdkreisborussEN" freuen. Der Fanclub von Borussia Dortmund aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sammelte insgesamt 448 Euro und übergab diese nun offiziell an die Leitung der Kinderfeuerwehr.

Die Leitung der Kinderfeuerwehr mit Alexandra Lagemann, Kristina Braun und Jens Schumacher nahm die Spende gemeinsam mit dem stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Christian Arndt, dankend entgegen.

Die Spende soll insbesondere für die Arbeit und Projekte der "Feuersalamander", der Kinderfeuerwehr in Herdecke, verwendet werden. "Wir sind stolz darauf, mit dieser Spende die Arbeit der Kinderfeuerwehr Herdecke unterstützen zu können", erklärte ein Sprecher des Fanclubs.

Im Rahmen des Termins kam man zudem in lockerer Atmosphäre ins Gespräch und tauschte sich unter anderem über gemeinsame Erfahrungen rund um Borussia Dortmund sowie Besuche auf der berühmten Südtribüne aus.

Die Feuerwehr Herdecke bedankt sich bei den Südkreis-Borussen ganz herzlich für die großartige Unterstützung der Kinderfeuerwehr.

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