Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Wohnmobil brennt in voller Ausdehnung - Propangasflasche sorgt für enormes Flammenbild

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Samstagabend um 22:27 Uhr zu einem brennenden Pkw alarmiert. Bereits auf der Anfahrt gingen weitere Meldungen ein, wonach es sich um ein Wohnmobil handeln sollte und eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Objekte nicht ausgeschlossen werden konnte. Daraufhin erhöhte der Einsatzleiter umgehend die Alarmstufe.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte auf der Dortmunder Landstraße stand das Wohnmobil bereits in voller Ausdehnung auf dem rechten Seitenstreifen in Flammen. Die Feuerwehr sperrte die Straße vollständig ab und leitete umgehend die Brandbekämpfung ein.

Ein angrenzender Anhänger wurde von der Feuerwehr kurzerhand weggezogen. Somit wurde die Ausbreitung des Feuers hier verhindert.

Noch während der ersten Maßnahmen blies vermutlich eine Propangasflasche im Fahrzeug ab. Dadurch entstand ein enormes Flammenbild mit intensiver Wärmestrahlung. Zwei Trupps unter Atemschutz nahmen die Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren vor. Die Gasflasche konnte aus dem Fahrzeug geborgen und im weiteren Einsatzverlauf gekühlt werden.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Wohnmobil vollständig aus und erlitt Totalschaden. Die Polizei sowie die Kriminalpolizei übernahmen anschließend die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Fahrbahn grob gereinigt. Weitere dort parkende Kraftfahrzeuge wurden von der Feuerwehr ohne Auffälligkeiten kontrolliert.

Zudem führte die Feuerwehr umfangreiche Maßnahmen der Einsatzstellenhygiene durch. Die eingesetzten Atemschutztrupps wurden vor Ort dekontaminiert und mit Ersatzkleidung ausgestattet. Kontaminierte Ausrüstung und Geräte transportierte ein Spezialfahrzeug zur Feuer- und Rettungswache.

Ein Löschzug sowie der Einsatzführungsdienst waren rund zwei Stunden im Einsatz.

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