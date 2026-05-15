Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Ölspur während des Kunst- und Designmarktes in der Herdecker Innenstadt sorgt für Feuerwehreinsatz

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Herdecke (ots)

Gestern Morgen kam es um 8:45 Uhr im Rahmen der Herdecker Maiwoche beim Kreativ- und Designmarkt zu einem Feuerwehreinsatz in der Innenstadt.

Während des Aufbaus der Marktstände befuhren mehrere Fahrzeuge der Aussteller den Veranstaltungsbereich. Ein Transporter aus Duisburg verlor dabei auf der unteren Hauptstraße massiv Motoröl.

Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem kleinen Einsatzfahrzeug aus und streute die betroffenen Bereiche der unteren Hauptstraße mit Bindemitteln ab. Da sich der Markt zu diesem Zeitpunkt zunehmend mit Besucherinnen und Besuchern füllte, gestalteten sich die Arbeiten besonders herausfordernd.

Im weiteren Verlauf nahm eine Kehrmaschine des Betriebshofs das kontaminierte Bindemittel wieder auf, sodass die Fläche gereinigt und gesichert werden konnte.

Einsatzdauer rund 90 Minuten.

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