Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Massiver Baum stürze auf fahrenden Pkw - Zwei Verletzte bei Unfall in Herdecke - Großes Glück für Insassen

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Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am gestrigen Feiertag um 13:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Herdecker Bach alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Baum mit zwei großen Ästen auf einen Pkw der Marke Toyota gestürzt war. Im Fahrzeug befanden sich zwei Personen. Der Pkw stand in Fahrtrichtung Hagen, wenige Meter vor der Ampelkreuzung zur Ender Talstraße.

Der Baum war aus dem Hang oberhalb der Straße auf das Fahrzeug gestürzt. Durch den Aufprall wurde der Pkw erheblich beschädigt. Die Windschutzscheibe war beschädigt, die A-Säule war ebenfalls gerissen und deformiert und auch Teile des Fahrzeugdaches wurden eingedrückt. Selbst das Lenkrad wurde durch die enormen Kräfte beschädigt.

Die beiden Fahrzeuginsassen hatten großes Glück und wurden nach erster Einschätzung der des Rettungsdienstes nur leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Einsatzstelle wurden beide Personen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Feuerwehr und Polizei sicherten die Einsatzstelle durch eine Vollsperrung ab. Mithilfe von zwei Motorsägen wurden die massiven Äste vom Fahrzeug entfernt. Um den Hang oberhalb der Straße kontrollieren zu können und auch dort den Baum zu entfernen, kam zusätzlich die Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz.

"Die Fahrzeuginsassen haben heute wirklich großes Glück gehabt. Hier müssen erhebliche Kräfte gewirkt haben. Wir standen kurz vor einer technischen Rettung", schilderte ein Feuerwehrangehöriger vor Ort. Auch die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Polizei verlief während des Einsatzes sehr gut und kollegial.

Einsatzdauer für den Einsatzführungsdienst, dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, dem Rettungswagen und der Drehleiter 90 Minuten.

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