Feuerwehr Herdecke

FW-EN: 12 Einsätze durch Gewitterzelle

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Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am gestrigen Abend durch eine Gewitterzelle getroffen und musste in der Folge insgesamt zwölf Einsätze im Stadtgebiet abarbeiten.

Der erste Notruf ging um 19:59 Uhr ein, der letzte Einsatz konnte gegen 22:11 Uhr verzeichnet werden. Für die Dauer der Unwetterlage wurde die Feuerwache durchgehend besetzt, um ein schnelles Eingreifen sicherzustellen. Parallel wurde ein Lagedienst eingerichtet, die Einsatzstellen wurden zwischenzeitlich zentral aus der Einsatzzentrale in Herdecke koordiniert.

Ein Schwerpunkt der Einsätze lag im Bereich des Gemeinschaftskrankenhauses, wo es zu einem Wassereinbruch kam. Außerdem mussten Einsatzkräfte am Bergweg tätig werden, wo Telefonmasten sowie Teile der Straßenbeleuchtung durch das Unwetter umgestürzt und ausgefallen waren.

Im weiteren Verlauf des Abends beschäftigten vor allem umgestürzte Bäume sowie überflutete Straßen die Einsatzkräfte im gesamten Stadtgebiet.

Der Lagedienstführer stand während der gesamten Einsatzdauer im engen Austausch mit dem Abteilungsleiter Bevölkerungsschutz und Kreisbrandmeister des Ennepe-Ruhr-Kreises. Zudem wurden die Bürgermeisterin sowie die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes über die Lage informiert.

Insgesamt hielten sich die Schäden und das Einsatzaufkommen trotz der Wetterlage in einem noch überschaubaren Rahmen.

Der diensthabende Einsatzführungsdienst bedankte sich im Anschluss ausdrücklich bei allen eingesetzten Kräften für die gute Zusammenarbeit und den reibungslosen Einsatzverlauf.

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