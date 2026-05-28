Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr am Donnerstag stark gefordert - Kradunfall und Kleinbrand am späten Nachmittag

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Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke rückte um 10:53 Uhr zu einer gemeldeten hilflosen Person hinter einer Wohnungstür im Bereich "Auf dem Brennen" aus. Noch auf der Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass kein Einsatz mehr erforderlich sei, sodass der Einsatz abgebrochen werden konnte.

Weiter ging es um 11:57 Uhr in der Oststraße. Hier konnte die Person eigenständig die Tür öffnen und war nicht verletzt. Einsatzabbruch - Alarm in guter Absicht!

Ein Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer ereignete sich am Nachmittag um 16:23 Uhr auf der Dortmunder Landstraße, Ecke Ostender Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein Krad der Marke Honda und ein Pkw der Marke VW. Der 61-jährige Kradfahrer aus Dortmund wurde hierbei schwer verletzt. Ersthelfer versorgten den Kradfahrer zunächst. Die Feuerwehr versorgte den Verletzten dann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes aus Wetter, sicherte die Einsatzstelle durch Vollsperrung ab und arbeitete Hand in Hand mit der Polizei zusammen. Leider kam es während des laufenden Einsatzes auch zu Problemen mit Schaulustigen. Mehrere Personen mussten durch die Polizei zweimal aufgefordert werden, die Einsatzstelle zu verlassen, während der verletzte Motorradfahrer medizinisch versorgt wurde. "Diese Sensationsgier war störend. Solches Verhalten erschwert die Arbeit der Einsatzkräfte und belastet Betroffene sowie Helfer zusätzlich", so der Einsatzleiter.

Um 17:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer brennenden Hecke im Bereich "Tulpenweg / Fliederweg" alarmiert. Bei Arbeiten mit einem Unkrautbrenner geriet eine Hecke unbeabsichtigt in Brand. Die Verursacherin reagierte schnell und konnte die Flammen bereits mit einem Gartenschlauch eindämmen. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurden noch vorhandene Glutnester mit einem C-Rohr abgelöscht. Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera. "Die Hecke war am Ende noch weitgehend grün. Die Betroffenen hatten heute hier großes Glück waren aber sichtlich geschockt", so der Einsatzleiter. Die Feuerwehr warnt eindringlich vor dem Einsatz von Gasbrennern zur Unkrautentfernung. Immer wieder kommt es hierbei zu Bränden mit teils erheblichen Sachschäden und einer schnellen Brandausbreitung.

Zwei Einsätze am Mittwochabend

Bereits am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Herdecke um 19 Uhr in den Ortsteil Poethen an der Stadtgrenze zu Witten alarmiert. Ein aufmerksamer Anrufer hatte dort eine Rauchentwicklung wahrgenommen. Bei der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass sich der Einsatzort nicht auf Herdecker Stadtgebiet befand. Zur weiteren Lageerkundung unterstützten die Kollegen aus Witten mit einer Drohne. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich der Brandort im Bereich des Dortmunder Hafens befand. Der Brand war der Feuerwehr Dortmund bereits bekannt, sodass für die eingesetzten Kräfte keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren.

Um 22:45 Uhr wurden die Feuerwehr zur Ruhrbrücke alarmiert. Gemeldet worden war ein Tier in einer Notlage. Bereits auf der Anfahrt wurde jedoch mitgeteilt, dass sich das Tier nicht mehr in einer Zwangslage befand, sodass der Einsatz abgebrochen werden konnte.

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