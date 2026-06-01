Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Motorradfahrer kommt von Landstraße ab - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 19.05 Uhr, verunglückte ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer auf der Landstraße 170. Der Motorradfahrer befuhr die Landstraße zwischen den Abschnitten zur Bundesstraße 315 und der Kreisstraße 6516, als er auf diesem Streckenabschnitt aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad dürft ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein.

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