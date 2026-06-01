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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Motorradfahrer kommt von Landstraße ab - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 19.05 Uhr, verunglückte ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer auf der Landstraße 170. Der Motorradfahrer befuhr die Landstraße zwischen den Abschnitten zur Bundesstraße 315 und der Kreisstraße 6516, als er auf diesem Streckenabschnitt aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad dürft ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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