Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Falschfahrer auf Autobahn A 98 unterwegs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.05.2026, gegen 23.35 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw die Autobahn A 98 zwischen den Anschlussstellen Lörrach Ost und Kandern in Fahrtrichtung Weil am Rhein in entgegengesetzter Richtung. Hierbei soll es zu mindestens zwei Beinaheunfällen gekommen sein. Die Geschädigten konnten dem entgegenkommenden Pkw noch ausweichen. Eine Überprüfung des Streckenabschnittes nach dem Falschfahrer verlief negativ.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Falschfahrer geben können. Auch mögen sich bitte Verkehrsteilnehmer bei der Verkehrspolizei melden, welche womöglich durch den Falschfahrer gefährdet wurden.

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