Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Ölspur im Ortsteil Wengern

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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter sowie der Stadtbetrieb wurden heute Morgen um 07:11 Uhr zu einer Ölspur auf der Schmiedestraße alarmiert. Hier hatte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug Betriebsmittel auf einer Länge von 50 Metern verloren. Die Einsatzkräfte stellten Warnschilder auf und übergaben die Einsatzstelle anschließend an den Stadtbetrieb. Dieser kümmerte sich um die Beseitigung der Verunreinigung. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 90 Minuten beendet.

Im Nachgang des Einsatzes meldete sich ein Motorradfahrer und gab an, für die Verunreinigung verantwortlich zu sein.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

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