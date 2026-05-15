Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streit zwischen zwei Pkw-Fahrern

Hohenwarte / Neidenberga (ots)

Am Donnerstag, dem 14.05.2026, gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei über ein gegenseitiges Körperverletzungsdelikt zwischen zwei Männern informiert.

Auf der L 2385, am Abzweig Hohenwarte / Neidenberga, kam es nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines Vorfahrtstreits zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Pkw-Fahrern. Beide Männer stiegen aus ihren Fahrzeugen aus und schlugen aufeinander ein.

Anwesende Zeugen konnten die Beteiligten voneinander trennen.

Durch die Polizei wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen, unter anderem wegen Körperverletzung und Nötigung. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

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