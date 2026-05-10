Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel am Samstag im Einsatz

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Wetter (Ruhr) (ots)

Am Samstagmorgen wurden um 08:21 Uhr die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel mit dem Stichwort "Brand im Gebäude" in die Hauptstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die anwesenden Personen den betroffenen Bereich bereits stromlos geschaltet und das Gebäude vorbildlich verlassen, um die Feuerwehr einzuweisen. Durch die Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass Elektroteile einer Deckenleuchte gebrannt hatten und der Brand durch das Ausschalten der Sicherung bereits wieder erloschen war. Durch die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden wurde der Bereich auf natürlichem Wege gelüftet und mit einer Wärmebildkamera mehrfach kontrolliert. Die anwesenden Personen wurden durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst untersucht und konnten unverletzt vor Ort verbleiben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach circa 30 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

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