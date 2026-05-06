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Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall am Kreisverkehr

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde heute um 11:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Vogelsanger Straße / Schwelmer Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Rollerfahrer aufgrund einer erheblichen Kraftstoffverschmutzung auf der Fahrbahn ins Rutschen geraten und gestürzt war. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Die Feuerwehr sperrte die Fahrbahn zunächst vollständig und verhinderte mit Bindemitteln eine weitere Ausbreitung des Kraftstoffs. Im Anschluss führte der zuständige Straßenbaulastträger Straßen.NRW zusätzliche Abstreumaßnahmen durch und beauftragte eine Fachfirma mit der Nassreinigung der Fahrbahn.

Leider missachteten mehrere Pkw- und Minibusfahrer die eingerichtete Absperrung und versuchten, den Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung über die Gegenfahrbahn zu verlassen. Dabei reagierten nicht alle Verkehrsteilnehmer besonnen. Die vor Ort befindliche Polizei erteilte entsprechende Verwarnungen. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr nochmals darauf hin, dass Straßensperrungen ausschließlich bei akuten Gefahrenlagen für Einsatzkräfte oder andere Verkehrsteilnehmer eingerichtet werden. Eine Sperrung erfolgt nicht ohne triftigen Grund.

Der Einsatz für Feuerwehr und Polizei konnte nach rund 100 Minuten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

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