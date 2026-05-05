Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - weitere drei Einsätze am Dienstag für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn sowie Alt-Wetter wurden am Morgen um 08:28 Uhr erneut zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Industriegebiet "Auf der Bleiche" alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die Brandmeldeanlage ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Der Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurde daraufhin nach 30 Minuten beendet.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) sowie die Löscheinheit Alt-Wetter wurden um 14:48 Uhr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand auf dem Harkortberg alarmiert. Auf der Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass der Fahrzeugführer sein Fahrzeug auf der Wolfgang-Reuter-Straße abgestellt hatte, da aus dem Hyundai Rauch aus der Motorhaube drang. Bei Eintreffen der Kräfte stand das kraftstoffbetriebene Fahrzeug im Motorbereich in Vollbrand. Vorab hatte der Fahrer noch versucht, die Flammen mit einem Pulverlöscher zu ersticken, was jedoch nicht vollständig gelang. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand ab. Nach dem Abklemmen der Fahrzeugbatterie wurde der Bereich auf Glutnester kontrolliert. Der Fahrzeugführer beauftragte anschließend eigenständig ein Abschleppunternehmen. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich, und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Nachmittag um 16:05 Uhr zu einer nachbarschaftlichen Hilfe im Stadtgebiet Gevelsberg alarmiert. Im Kreuzungsbereich Schwelmer Straße / Am Hagen wurde ein Kaminbrand gemeldet. Da sich die Drehleiter der Feuerwehr Gevelsberg noch in einem anderen Einsatz befand, wurde die Drehleiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr) alarmiert. Vor Ort mussten jedoch keine Maßnahmen ergriffen werden, sodass der Einsatz nach 30 Minuten beendet werden konnte. Für weitere Informationen wird an die Pressestelle der Feuerwehr Gevelsberg verwiesen.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

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