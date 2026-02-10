PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Augsburg (ots)

AS Dasing / B300 / BAB A 8 - Am Montag (09.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 45-jährigen Radfahrerin und einem 58-jährigen Lkw-Fahrer auf der Bundesautobahn A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Die 45-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 02.00 Uhr fuhr die 45-Jährige mit ihrem Fahrrad an der AS Dasing über die B 300 auf den Standstreifen der BAB A 8 auf. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw des 58-Jährigen. Dieser befand sich auf dem rechten Fahrstreifen. Die 45-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht Das Fahrrad blieb zum Teil auf dem Standstreifen liegen, das Vorderrad schleuderte auf die mittlere Fahrspur der BAB A 8. Der 58-Jährige setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Dieser konnte nach erfolgreicher Fahndung durch die Verkehrspolizei Günzburg (PP SWS) angehalten werden.

Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt nun u. a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 58-Jährigen sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 45-Jährige. Die Hintergründe, warum sich die Frau mit ihrem Fahrrad auf der Autobahn befand, werden derzeit ermittelt.

Der 58-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit. Die 45-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

