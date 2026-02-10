Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Schockanruf

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Donnerstag (05.02.2026) meldete sich ein bislang unbekannter Täter telefonisch bei einer 88-Jährigen und gab sich als Anwalt der Tochter aus. Hierbei spricht er in der Muttersprache der 88-Jährigen - russisch. Angeblich hätte die Tochter ein Kind angefahren und müsse nun die Kosten für eine Operation bezahlen, damit das Strafverfahren nicht weitergeführt werde.

Im Laufe des Tages riefen der und die bislang unbekannten Täter mehrfach von verschiedenen Telefonnummern aus an. Dabei wurde die 88-Jährige angewiesen 6.000 Euro in bar zu übergeben. Die Übergabe an einen unbekannten männlichen Täter erfolgte an der Haustüre der 88-Jährigen. Erst später fiel der Betrug auf.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 35 Jahre alt - Kräftig - Russisches Aussehen - Dunkler Bart - Schwarze Bekleidung

Auffällig bei diesem Fall war, dass Täter sich gezielt russisch sprachige Seniorinnen und Senioren aussuchen und in der Muttersprache der Geschädigten Kontakt suchen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. - Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung. - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell