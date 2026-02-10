PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und anderen Straftaten

Augsburg (ots)

   ----- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----

PP Schwaben Nord - Am Dienstag (10.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion unter Führung der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.

Gegen 06:00 Uhr durchsuchten unter anderem Beamte der Kriminalpolizei 40 Objekte im Raum Augsburg und Dillingen. Bei den Objekten handelte es sich um private sowie gewerbliche Immobilien.

Die Beamten des Kommissariats für Geldwäsche und des Kommissariats für Wirtschaftskriminalität führten bereits seit geraumer Zeit umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges, Geldwäsche sowie des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.

Die Beschuldigten beantragten mutmaßlich staatliche Fördermittel beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zum Zwecke baulicher Modernisierungsmaßnahmen. Diese baulichen Veränderungen wurden jedoch nie vollzogen und stattdessen gefälschte Belege und Rechnungen bei der Behörde eingereicht. Die unter diesen Prozedere erlangten Fördergelder wurden durch die Täter in Immobilien und Luxusgüter investiert. Insgesamt entstand dadurch nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Vermögensschaden im mittleren siebenstelligen Bereich.

Im Zuge des koordinierten Einsatzes wurden insgesamt drei Haftbefehle gegen die beschuldigten Personen vollzogen. Die Männer werden noch heute dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Hierbei handelt es sich um drei Männer im Alter von 25, 25 und 43 Jahren. Gegen diese drei Personen wird bezüglich des gewebsmäßigen Betruges und Geldwäsche ermittelt. Die drei Männer besitzen die ukrainische und deutsche Staatsangehörigkeit. Darüber hinaus stellten die eingesetzten Beamten entsprechende Vermögenswerte an den durchsuchten Objekten zum Zwecke der Vermögensabschöpfung sicher.

An dem Einsatz waren u.a. Kräfte des PP Schwaben Nord, der Bereitschaftspolizei, des Hauptzollamtes und der Staatsanwaltschaft beteiligt.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Augsburg geführt und dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
    POL Schwaben Nord: Nachtrag zur PM 00210 vom 09.02.2026

    Augsburg (ots) - Der 62 Jahre alte Tatverdächtige wurde heute Nachmittag dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg und setzte den Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Unterdessen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg zu den ...

    POL Schwaben Nord: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (08.02.26) kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Straßenbahn. Die Polizei stellte hierbei eine Schreckschusswaffe sicher. Passanten hatten zuvor beim Notruf eine Person mit Schusswaffe mitgeteilt. Gegen 21.00 Uhr hielten Einsatzkräfte die betreffende Straßenbahn an der Haltestelle Polizeipräsidium an. Die Beamten konnten den Mann in der Straßenbahn antreffen und ...

    POL Schwaben Nord: Nackter Mann sorgt für Aufmerksamkeit am Hochablass

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Sonntag (08.02.26) war ein 39-Jähriger in offenbar psychischem Ausnahmezustand am Hochablass unterwegs. Hierzu gingen über den polizeilichen Notruf eine Vielzahl von Anrufen ein, die einen nackten Mann im Bereich des Hochablasses beschrieben. Gegen 11.00 Uhr stellte eine Streife den gänzlich entkleideten 39 Jahre alten Mann fest. ...

