POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (09.02.2026) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Transporter in der Schleiermacherstraße.

Gegen 15.30 Uhr stand der Transporter im Bereich des Gehwegs. Hierbei wurde der linke Außenspiegel durch einen Unbekannten beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen - In der Zeit von Freitag (06.02.2026), 15.00 Uhr bis Samstag (07.02.2026), 20.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Weidachstraße.

Der BMW der 5er Reihe wurde hinten rechts beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hinterlegte einen Zettel - mutmaßlich mit einer falschen Telefonnummer und entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Innenstadt - Am Montag (09.02.2026) kam es nach einer verbalen Streitigkeit zu einem Verkehrsunfall am Jakobsplatz. Ein 40-Jähriger Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 17.30 Uhr kam es zwischen einem 40-Jährigen und einer 48-Jährigen Autofahrerin zu einer verbalen Streitigkeit. Die 48-Jährige hatte zuvor im absoluten Haltverbot geparkt. Der 40-Jährige Fußgänger machte die 48-Jährige darauf aufmerksam. Eine zuvor verständigte Streife war bereits auf Anfahrt. Die 48-Jährige begab sich anschließend zu ihrem Auto und fuhr los. Hierbei fuhr sie über den Fuß des 40-Jährigen. Der 40-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die 48-Jährige entfernte sich daraufhin vom Unfallort, meldete sich jedoch wenig später eigenständig bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die 48-Jährige.

Die 48-Jährige besitzt die deutsche sowie die mazedonische Staatsangehörigkeit. Der 40-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

