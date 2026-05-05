PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden in der Nacht zu Dienstag um 22:58 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Industriegebiet "Auf der Bleiche" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte festgestellt werden, dass mehrere Melder aufgrund von aufgetretenem Wasserdampf ausgelöst hatten. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben, und der Einsatz konnte nach 1,5 Stunden beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 19:55

    FW-EN: Wetter - Rauchentwicklung im Ortsteil Wengern

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Wengern wurde heute um 11:24 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung aus einem Waldgebiet in der Straße "Pastoratbusch" alarmiert. Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte diese bemerkt und richtigerweise die Rettungskräfte verständigt. Nach einer intensiven Erkundung, sowohl zu Fuß als auch mit dem allradbetriebenen Kommandowagen, konnte die Ursache ausfindig gemacht werden. In dem ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 09:27

    FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm und Kleinbrand auf Discounterparkplatz

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Wengern, Esborn sowie Alt-Wetter wurden am gestrigen Mittag um 11:55 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Osterfeldstraße alarmiert. Schon auf der Anfahrt gab es die Mitteilung von der betroffenen Firma, dass ein Rauchmelder aufgrund von Reinigungsarbeiten ausgelöst worden sei. Dies konnte durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren