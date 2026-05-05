Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden in der Nacht zu Dienstag um 22:58 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Industriegebiet "Auf der Bleiche" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte festgestellt werden, dass mehrere Melder aufgrund von aufgetretenem Wasserdampf ausgelöst hatten. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben, und der Einsatz konnte nach 1,5 Stunden beendet werden.

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