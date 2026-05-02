Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Rauchentwicklung im Ortsteil Wengern

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde heute um 11:24 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung aus einem Waldgebiet in der Straße "Pastoratbusch" alarmiert. Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte diese bemerkt und richtigerweise die Rettungskräfte verständigt. Nach einer intensiven Erkundung, sowohl zu Fuß als auch mit dem allradbetriebenen Kommandowagen, konnte die Ursache ausfindig gemacht werden. In dem Tal hatten Pfadfinder ihr Camp aufgeschlagen und eine Feuerschale betrieben. Da die Gruppe ebenfalls Löschmittel bereithielt, waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich. Der Einsatz konnte nach rund 60 Minuten beendet werden.

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