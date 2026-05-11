Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Bäume blockieren Fahrbahn - Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Morgen im Einsatz

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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Volmarstein sowie der Tagesdienst wurden am heutigen Morgen um 08:17 Uhr zu einem umgestürzten Baum auf die Hagener Str. alarmiert. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden ragten Teile eines im Hang umgestürzten Baumes bereits über beide Fahrbahnen und blockierten diese. Um die Gefahr beseitigen zu können, wurde durch den Einsatzleiter zunächst die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel nachgefordert. Zu diesem Zeitpunkt meldeten dann Autofahrer, dass ein weiterer Baum ca. 800m weiter ebenfalls im Hang umgestürzt sei und auch die Fahrbahn blockiert. Bei diesem Baum wurde dann festgestellt, dass auch Teile der Straßenbeleuchtung beschädigt waren und so wurde zusätzlich der zuständige Energieversorger angefordert. Nachdem alle Gefahrenäste der Bäume entfernt und die Fahrbahn grob gereinigt war, konnten die eingesetzten Kräfte an die Standorte zurückkehren und den Einsatz nach ca. 2,5 Stunden beenden. Für die Dauer der Arbeiten musste die Hagenerstr. in den betroffenen Bereichen voll gesperrt werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung der Quelle "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

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