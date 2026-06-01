POL-FR: Bad Säckingen: Tagsüber versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Freiburg (ots) - Eine unbekannte Fahrerin oder ein Fahrer befuhr am Sonntag, 31.05.2026, zwischen 01.00 Uhr bis 01.45 Uhr, mit einem grauen Audi A 6 die Bundesstraße 27 zwischen Jestetten und Lottstetten. Nach Sachlage kam der Pkw in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Der Pkw schleuderte über die ...

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