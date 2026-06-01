POL-FR: Bad Säckingen: Tagsüber versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 15.45 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Tür eines Lebensmittelgeschäftes in der Glarnerstraße aufzudrücken beziehungsweise aufzuhebeln. Nachdem der Unbekannte die Tür ein Stück weit öffnen konnte, löste die Alarmanlage aus. Der Unbekannte ging auf einem dunklen Pedelec flüchtig. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.
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