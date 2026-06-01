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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Tagsüber versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 31.05.2026, gegen 15.45 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Tür eines Lebensmittelgeschäftes in der Glarnerstraße aufzudrücken beziehungsweise aufzuhebeln. Nachdem der Unbekannte die Tür ein Stück weit öffnen konnte, löste die Alarmanlage aus. Der Unbekannte ging auf einem dunklen Pedelec flüchtig. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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