POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Bistro im Rheinpark
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 31.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 08.20 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in ein Bistro im Rheinpark zu gelangen. Aus den Räumlichkeiten des Bistros wurde aus Kassen Bargeld entwendet. Ebenso wurden Büroräume angegangen und daraus ebenfalls Bargeld entwendet.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell