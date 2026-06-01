POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Gleitschirmflieger bei Landeanflug abgestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Samstag, 30.05.2026, kurz vor 16.00 Uhr, stürzte ein 66-jähriger Gleitschirmflieger mutmaßlich wegen eines Strömungsabrisses beim Landeanflug unweit der Tunaustraße aus etwa 10 Meter Höhe ab. Er sei von einer Windböe erfasst worden, sodass sich sein Schirm verdreht habe. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus verflogen.
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