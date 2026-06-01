PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Gleitschirmflieger bei Landeanflug abgestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, kurz vor 16.00 Uhr, stürzte ein 66-jähriger Gleitschirmflieger mutmaßlich wegen eines Strömungsabrisses beim Landeanflug unweit der Tunaustraße aus etwa 10 Meter Höhe ab. Er sei von einer Windböe erfasst worden, sodass sich sein Schirm verdreht habe. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus verflogen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 15:28

    POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Bistro im Rheinpark

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 31.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 08.20 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in ein Bistro im Rheinpark zu gelangen. Aus den Räumlichkeiten des Bistros wurde aus Kassen Bargeld entwendet. Ebenso wurden Büroräume angegangen und daraus ebenfalls Bargeld entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 15:27

    POL-FR: Lörrach: Diebstahl von zwei Trinkgeld-Sparschweinen

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 30.05.2026, gegen 09.50 Uhr, betrat ein zunächst unbekannter Mann ein Friseurgeschäft in der Luisenstraße und entwendete unbemerkt zwei Trinkgeld-Sparschweine, welche auf der Kassentheke standen. Kurze Zeit später wurde der Diebstahl bemerkt und aufgrund von Videoaufzeichnungen konnte ein 48-Jähriger als Tatverdächtiger von der Polizei identifiziert werden. Eine Fahndung nach dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren