POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Gleitschirmflieger bei Landeanflug abgestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - Am Samstag, 30.05.2026, gegen 09.50 Uhr, betrat ein zunächst unbekannter Mann ein Friseurgeschäft in der Luisenstraße und entwendete unbemerkt zwei Trinkgeld-Sparschweine, welche auf der Kassentheke standen. Kurze Zeit später wurde der Diebstahl bemerkt und aufgrund von Videoaufzeichnungen konnte ein 48-Jähriger als Tatverdächtiger von der Polizei identifiziert werden. Eine Fahndung nach dem ...

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