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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wohnungseinbruch

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;

Tatzeit: zwischen 07.04.2026, 06.00 Uhr, und 10.04.2026, 16.40 Uhr;

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Dienstag, 06.00 Uhr, und Freitag, 16.40 Uhr, gewaltsam in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ochtruper Straße ein. Die Täter hatten die Wohnungstür aufgehebelt, die Wohnung durchsucht und Bargeld entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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