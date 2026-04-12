Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wohnungseinbruch

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;

Tatzeit: zwischen 07.04.2026, 06.00 Uhr, und 10.04.2026, 16.40 Uhr;

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Dienstag, 06.00 Uhr, und Freitag, 16.40 Uhr, gewaltsam in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ochtruper Straße ein. Die Täter hatten die Wohnungstür aufgehebelt, die Wohnung durchsucht und Bargeld entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

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